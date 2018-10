Tre giorni di festa ad Albenga, sede prescelta per la consegna del premio nazionale “L’alpino dell’anno”

Albenga. È la città delle torri la sede prescelta dall’associazione Ana di Savona per la consegna del premio nazionale “L’alpino dell’anno”.

E per celebrare degnamente l’importante manifestazione, organizzata di concerto con il gruppo alpini ingauno, ad Albenga sono stati programmati 3 giorni di festa, che prenderanno il via il 5 per concludersi il 7 ottobre 2018.

La cerimonia di consegna vera e propria avverrà domenica 7 ottobre, al mattino. Alle 10,45, dopo la celebrazione della messa nella cattedrale San Michele, sarà consegnato il riconoscimento ad “un alpino in congedo per aver rappresentato più che degnamente l’Associazione Nazionale Alpini e i suoi valori ed uno in armi, su segnalazione del Comando Truppe Alpine, che si è distinto, con atti eroici o con lodevole dedizione al servizio, nelle missioni di pace all’estero o durante la ferma militare”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giorgio Cangiano: “Siamo orgogliosi del fatto che Ana Savona abbia scelto Albenga come sede per conferire un premio di questa importanza. Sono stati organizzati 3 giorni di festa, che sicuramente porteranno anche benefici al comparto turistico della città e del territorio”.