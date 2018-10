Tre cucciolate di gattini cercano casa

Savona. Tre cucciolate di gattini, malati o abbandonati, sono stati ricoverati nel giro di poche ore presso la sede della Protezione Animali di Savona.

“La prima cucciolata proviene da Loano, dove qualche incivile li aveva abbandonati in pessime condizioni di salute vicino ad un cassonetto della spazzatura nel centro storico; la seconda da una colonia felina di via Tecci a Quiliano, malati agli occhi e ora in cura; la terza, sempre da una colonia felina di Quiliano, frazione Garzi, anch’essi molto malati”.

Dopo le cure e la guarigione potranno essere adottati.

Gli interessati potranno vederli presso l’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735