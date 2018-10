Albisola Superiore. E’ morta per le gravissime ferite riportate la donna che, questo pomeriggio, è stata colpita da una lamiera e da un cornicione in via Garibaldi ad Albisola Superiore.

Secondo quanto riferito, a causa del forte vento il pezzo di metallo si è distaccato dal tetto di un condominio portando con sé anche una parte del cornicione del palazzo. Tutto il materiale si è abbattuto su Vincenzina Bruzzone, una 88enne residente nella cittadina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Savona Soccorso e della croce verde di Albisola Superiore oltre ai vigili del fuoco del distaccamento savonese.

Nonostante l’intervento dei sanitari ed il pronto trasporto all’ospedale San Paolo di Savona, per lei non c’è stato niente da fare: l’anziana si è spenta al pronto soccorso a causa delle ferite riportate.

I vigili del fuoco si sono subito messi la lavoro per la messa in sicurezza del tetto dello stabile. Via Garibaldi è stata transennata e chiusa.

Precipitando, lamiera e parti di muratura hanno finito per danneggiare alcune auto in sosta.