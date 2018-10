Tra Vado e Quiliano si corre il “Memorial Diamanti”, ecco come cambia la viabilità

Vado Ligure/Quiliano. Domenica 21 ottobre tra Vado Ligure e Quiliano si terrà la sesta edizione de “La 10 di Vado e Quiliano – Memorial Diamanti”, gara podistica sui 10 chilometri organizzata dall’Asd Podistica Savonese di Quiliano.

La gara, che vedrà la partecipazione di 550 corridori, prenderà via dallo stadio Chittolina di Quiliano alle 9.30 circa e si concluderà nel medesimo punto intorno alle 10.45 circa.

Visto lo svolgimento della competizione, la Prefettura di Savona ha disposto la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia di tutte le strade interessate dal percorso della gara (via Aurelia, via Cesare Briano, via Fiume, via 25 Aprile, via Fratelli Cervi”.