Tovo, la minoranza: “Disagi e malcontento per le carenze dell’acquedotto e il cimitero di Bardino Nuovo”

Tovo San Giacomo. Il gruppo consiliare di minoranza “Tovo un paese da Vivere” ha presentato alcune interpellanze in merito “al malcontento tra la cittadinanza per alcune situazioni che, pur già evidenziate, non trovano soluzione”.

“Le carenze dell’acquedotto irriguo con la sospensione dell’erogazione dell’acqua, e l’apertura a singhiozzo hanno creato e notevoli difficoltà alle attività agricole proprio nel momento di maggiore necessità – spiegano – queste problematiche sono state acuite dalla situazione critica dell’invaso che, oltre ad essere vuoto, è in stato d’abbandono ed incuria, come già segnalato nell’estate scorsa. L’invaso, in condizioni ottimali, sarebbe stato ovviamente utile anche nella sventurata ipotesi di incendi boschivi: l’esperienza dello scorso anno non è servita”.

Un altro tema è quello del cimitero di Bardino Nuovo: “Da anni si attendono interventi strutturali dove parte del terreno è franoso, con rischi strutturali per le cappelle funerarie e per le tombe. Pubblicamente, durante un sopralluogo in loco quasi due anni fa, l’amministrazione si era impegnata a far partire lavori di sostegno entro il marzo 2018 ma ad oggi nessun intervento è stato realizzato. La Cappella cimiteriale necessita di interventi urgenti di restauro ma, nonostante la disponibilità dimostrata da privati a collaborare, la situazione è in stallo”.

“Appaiono chiare le difficoltà dell’amministrazione ad affrontare situazioni che ormai necessitano di soluzione – accusano quindi dalle minoranze – la risposta ‘mancanza di fondi’ ormai è un ritornello che i cittadini sono stanchi di sentirsi ripetere”.