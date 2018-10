Torneo Internazionale Giovanissimi 2005: lo Spartak Mosca ritorna a Cairo

Cairo Montenotte. È con grande orgoglio che l’ASD Cairese 1919 annuncia la prima squadra che parteciperà al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte. Si tratta de Giovanissimi Fascia B leva 2005 dello Spartak Mosca.

La squadra russa, una habituée della manifestazione cairese, non ha bisogno di presentazioni considerando il suo ricco palmarès che l’ha resa conosciuta in tutto il mondo: 12 campionati sovietici, 10 campionati russi, 10 Coppe sovietiche, 3 Coppe di Russia, una Supercoppa di Russia e una Coppa delle Federazioni russe, questi tutti i trofei vinti. Senza dimenticare che lo Spartak vanta la partecipazione alla semifinale in ognuna delle tre Coppe Europee (nella Coppa dei Campioni 1990-91, nella Coppa delle Coppe 1992-93 e nella Coppa Uefa 1997-98).

“Una formazione di grande prestigio che la Cairese è lieta di poter nuovamente ospitare” dicono gli organizzatori del torneo.