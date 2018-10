Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte: tutte le novità della 24ª edizione

Cairo Montenotte. Proseguono i preparativi per il 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte e grandi sono le novità. Come le passate edizioni, saranno 32 le squadre partecipanti, ma cambierà il format. Se prima prevedeva 8 professioniste italiane, 8 professioniste straniere e 16 dilettanti, nel 2019 la kermesse dedicata ai Giovanissimi Fascia B leva 2005 diventerà ancora più internazionale e di livello.

“Il ritorno del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte era molto atteso, anche nei cinque anni di stop abbiamo sempre ricevuto richieste dalle società che avevano preso parte alla manifestazione in passato – rivela il direttore generale Franz Laoretti -. Ed ora, finalmente, possiamo accontentarle. La Cairese e l’amministrazione sono orgogliose di questa inaspettata e molto gradita cassa di risonanza che ha creato il torneo, ricevendo una grande quantità di richieste che ci ha portato ad aumentare il numero di squadre professionistiche e straniere che potranno partecipare”.

Per quanto riguarda le dilettantistiche, la Cairese ha optato per una selezione ad invito con lo scopo di ospitare società da tutto lo stivale. “Il nostro desiderio è di poter avere una rappresentanza territoriale della nostra nazione per dare al torneo una carattere non solo sportivo, ma anche culturale, che verrà accentuato dalla partecipazione di squadre provenienti da quasi ogni continente” spiega Laoretti.

Ad oggi sono già numerose le società iscritte, che da oggi, domenica 21 ottobre, verranno presentate sui canali mediatici della Cairese (sito web, Facebook, Instagram e YouTube). “Come scoprirete nei prossimi giorni, la società gialloblù non deluderà le aspettative, riservando molte sorprese e continuando a rinnovarsi con il rispetto verso il passato” conclude Laoretti.

È ufficializzata anche la data della consueta festa del Torneo Internazionale. Sabato 27 aprile dopo la sfilata delle squadre partecipanti, in piazza della Vittoria prenderà avvio la serata con numerosi ospiti e premi speciali alle eccellenze sportive del territorio. Ma non solo, all’evento anche uno special guest del mondo del calcio, che lascerà gli appassionati senza parole: presto ne sarà svelata l’identità.