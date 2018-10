Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, tra le big anche la Sampdoria

Cairo Montenotte. In un prestigioso torneo di calcio giovanile in Liguria, sicuramente non può mancare l’U.C. Sampdoria. Da anni società con la quale l’ASD Cairese 1919 collabora a livello di settore giovanile e della quale è stato un giocatore anche il tecnico della prima squadra gialloblù Matteo Solari.

Ancora una volta la società valbormidese è orgogliosa di poter ospitare al Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte il club blucerchiato, uno dei grandi protagonisti della storia calcistica italiana. Dall’anno della sua fondazione, il 1946, la Sampdoria ha disputato 61 campionati di Serie A e 11 di Serie B, conquistando uno scudetto, 4 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. A livello internazionale vanta la vittoria di una Coppa delle Coppe (nel 1989-90 ), oltre ad aver disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (nel 1991-92), della Coppa delle Coppe (nel 1988-89) e della Supercoppa UEFA (nel 1990). A livello giovanile, tra gli ultimi trofei vinti, ricordiamo nella stagione 2007-2008 un campionato Primavera, una Coppa Italia Primavera, una Supercoppa Primavera e nel 2011-12 il campionato Allievi nazionali.

Dopo lo Spartak Mosca, si unisce quindi alle partecipanti un altro club di notevole prestigio nel mondo del calcio.