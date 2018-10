Savona. Un pomeriggio di festa per sostenere due importanti realtà del territorio: la Lega nazionale per la difesa del cane di Savona e l’Unione squadre antincendio boschivo AIB e protezione civile di Savona. Domenica 14 ottobre torna la “CaNstagnata”, manifestazione giunta alla sesta edizione.

L’evento si terrà dalle 15 presso il canile di Savona in via Massa 11r con il patrocinio del comune di Savona. I volontari della Lega nazionale per la difesa del cane della sezione di Savona, che gestiscono il canile di Legino, e i volontari dell’Unione squadre antincendio boschivo AIB e protezione civile di Savona accoglieranno chi vorrà sostenere le due associazioni (che divideranno il ricavato) con un contributo in cambio di un pacchetto di caldarroste.

Saranno anche disponibili pizza, focaccia, torte dolci o salate e bevande. Inoltre sarà possibile visitare il canile per conoscere gli ospiti in cerca di casa e partecipare alla pesca di beneficenza o scegliere un gadget della Lega del cane.

“Ringraziamo per il sostegno questi esercizi commerciali: Tecnograficart via Piave 36 Vado ligure, Assicurazioni Di Rosa via Quarda inferiore 58r Savona e Laboratorio Valle via Scarpa 30 r Savona” il messaggio di Marcello Amadini presidente LNDC Savona.