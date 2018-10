Top 10 della settimana, i Thegiornalisti ci portano a New York!

Buon giovedì tutti i nostri lettori, siamo alla fine di ottobre e come ogni settimana arriva la nostra #ivgchart, sono tantissimi i nostri lettori che la condividono e che ci scrivono indicandomi canzoni che vorrebbero sentire nella nostra chart, spesso mi fate ascoltare roba che non conoscevo ed è fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, un disco di un mese fa ma che si sente tantissimo in questi ultimi giorni, Thegiornalisti ormai sono sempre presenti nella nostra chart, questa volta con “New York” e la potete ascoltare qui.

Questa settimana una nuova entrata già consiglio all’ascolto nella scorsa chart, sempre tantissima bella musica come sempre quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto “Amore e Capoeira” con Giusy Ferreri che si aggiudica sicuramente il premio tormentone 2018. Al secondo posto, una canzone fresca, un nuovo talento uscito dai social, piace molto ai giovanissimi e la sua “Nera” è sicuramente una hit italiana, complimenti ad Irama perchè entra a gamba tesa nella seconda posizione della nostra chart!

Alla terza posizione un disco fortissimo, un tormentone assicurato, due king della musica reggaeton che insieme non possono che fare altro che una hit, Nicky Jam & J Balvin con la loro X. Alla posizione numero 4 troviamo Drake, per lui è ormai un abitudine fare hit e anche questa volta ci è riuscito, il disco oltre ad essere bellissimo, ha un video davvero fatto bene ed il contorno delle varie challenge sul web hanno fatto schizzare “In my feelings” ai primi posti di tutte le chart.

Alla posizione numero 5 la nuova entrata della settimana scorsa, Taki Taki, Dj Snake ha pensato bene di riunire Selena Gomez, Ozuna e Cardi B per confezionare una hit per l’inverno 2019 e puntualmente ci è riuscito! Alla posizione numero 6 la coppia Annalisa e Mr Rain con “Un Domani” è un singolo che mi piace molto!

Alla posizione 7 non poteva mancare, come ogni estate che si rispetti arriva Baby K e si piazza subito in classifica con la sua “Da Zero a Cento”. La numero 8 della #ivgchart è la nuova entrata della settimana, Enrico Nigiotti e Gianna Nannini con la loro “Complici” un disco tutto italiani, mi piace molto questo duetto, ascoltatevelo!

Alla posizione numero 9 troviamo, Carl Brave con il primo video del suo Album Notti Brave, la canzone si chiama “Fotografia” mi piace molto e ha due featuring molto importanti, Francesca Michielin e Fabri Fibra. La posizione numero 10 l’avevamo già sentita nei miei consigli all’ascolto, è un pezzo magnifico “Girls like you” dei Maroon 5 con Cardi B.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – Takagi & Ketra – Amore e Capoeira ft. Giusy Ferreri e Sean Kingston

#2 – Irama – Nera

#3 – Nicky Jam & J Balvin – X (EQUIS)

#4 – Drake – In my feelings

#5 – Dj Snake – Taki Taki

#6 – Annalisa & Mr Rain – Un Domani

#7 – Baby K – Da zero a Cento

#8 – Enrico Nigiotti & Gianna Nannini – Complici

#9 – Carl Brave – Fotografia

#10 – Maroon 5 ft. Cardi B. – Girls Like You

#IVGchart è la classifica musicale settimanale di IVG, ogni giovedì le canzoni del momento: clicca qui per leggere quelle delle scorse settimane