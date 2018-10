Toirano, criticità al ponte di Vico Varatella: Comune, Provincia e Regione al lavoro per il restyling

Toirano. Resterà temporaneamente aperto con un’importante limitazione al carico sostenibile il ponte di Vico Varatella a Toirano.

Le verifiche statiche messe in atto nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale del sindaco Gianfranca Lionetti hanno evidenziato che il breve viadotto che collega il centro storico della città alla frazione Vico Varatella presenta numerose criticità: “E’ una struttura del 1929 – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Giuseppe De Fezza – Dopo quasi 90 anni di utilizzo, presenta ora alterazioni strutturali e antropiche. Per questo motivo, per un breve periodo il ponte è stato chiuso al fine di verificarne la sicurezza statica. A seguito di un esame tecnico accurato, l’opera è stata riaperta con limiti di carico a 1.5 tonnellate. Questo è il carico massimo consentito al fine di non mettere in crisi la struttura”.

Questa misura, però, non è sufficiente: “Il risultato non è soddisfacente in quanto lo stato di salute del ponte va verificato e monitorato ogni sei mesi ed in questo lasso di tempo sono necessari interventi strutturali importanti per il consolidamento dello stesso. La borgata non ha altri accessi ad eccezione del ponte e senza lo stesso sarebbe completamente isolata, pertanto l’opera ha una valenza strategica rilevante e funzionale per i residenti, sia per gli aspetti pratici, sia per la sicurezza e l’incolumità degli abitanti”.

“Quindi, pur consapevoli delle ristrettezze economiche del nostro bilancio, che da solo non può affrontare un intervento di tale entità, ci siamo rivolti alla Provincia di Savona (nella persona del vice presidente Luana Isella) che con il suo ufficio tecnico ha coadiuvato i tecnici comunali nell’espletare le necessarie indagini per la riapertura del ponte e anche alla Regione al fine di reperire risorse economiche in ausilio del nostro Comune. La borgata ha bisogno di una nuova viabilità che consenta il transito a tutti gli automezzi e di un ponte sicuro e funzionale”.

Questa mattina Giuseppe De Fezza insieme con l’assessore all’ambiente Federica Moreno e Luana Isella hanno effettuato un sopralluogo con il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, venuto a “toccare con mano il problema, con la promessa che porterà le esigenze di Toirano sul tavolo regionale”.

“È necessario trovare una soluzione definitiva, che può essere il ripristino totale e messa in sicurezza del ponte, oppure l’identificazione di una viabilità alternativa – dice Vaccarezza – Questa è infatti l’unica infrastruttura di collegamento fra il paese e le zone limitrofe; la sua chiusura definitiva, in mancanza di altre soluzioni, provocherebbe non pochi disagi in termini di collegamento, viabilità e pubblica assistenza”.

In attesa che la questione sia valutata dalla Regione, l’amministrazione toiranese preparerà “il quadro finanziario degli interventi al fine di dare tutte le informazioni necessarie a Regione Liguria. Per la nostra amministrazione si tratta di un’altra sfida, ma la porteremo avanti con la solita serietà e determinazione. Ringraziamo l’amministrazione provinciale nella persona del vice presidente Luana Isella e l’amministrazione regionale nella persona del consigliere Angelo Vaccarezza: sono sempre in prima linea per i problemi del territorio”.