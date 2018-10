Savona. Doppia gara nel weekend per il tiro con l’arco. Si è disputato il 27 ottobre il Trofeo giovani San Bartolomeo, mentre il giorno successivo è stata la volta del XXIII Trofeo dell’amicizia, sempre in scena nella cittadina rivierasca: significativa la partecipazione degli Arcieri granatiere a entrambi gli eventi, con buoni risultati ottenuti e vittorie importanti per una squadra in costante crescita, che ha portato al tiro persone di tutte le età.

Sono stati due i primi posti collezionati dal team savonese nelle gare del sabato, riservate ai più giovani: nell’arco nudo Giovanissimi si è imposto Daniele Fiorito e nell’arco nudo Allieve primo posto per Arianna Salerno. Sul podio nella lunga giornata è salito anche Dario Zunino, terzo nell’arco olimpico Ragazzi; sesta piazza, invece, per Matteo Vassallo nell’arco nudo Giovanissimi.

Domenica è stato il turno dei seniores, che hanno ottenuto una vittoria nella prova a squadre senior maschile, con il terzetto composto dagli arcieri Mirko Zunino, Tiziano Marconcini e Giorgio Maria Resta. Nella prova individuale, poi, secondo posto per Mirko Zunino, quarto per Tiziano Marconcini, quinto per Giorgio Maria Resta, a sottolineare una prestazione di rilievo per l’intero team e a costruire proprio la vittoria della classifica a squadre.