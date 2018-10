Savona. Ancora un successo per il Centro Danza Savona che nello scorso weekend ha conquistato il primo premio al “Marie Taglioni International Dance Competition” che si è tenuto al Teatro Comunale Pavarotti di Modena.

Ad assegnare il premio del prestigioso concorso, la cui direttrice Artistica è Nadia Fava, senatrice del Parlamento Mondiale per la Pace e la Sicurezza, è stata una giuria internazionale.

Sabato 13 ottobre si sono svolte le semifinali tra concorrenti scelti attraverso una preselezione video che servivano per staccare il pass l’ accesso alla finale di domenica 14, al pomeriggio, e al Gala serale che presentava le esibizioni vincitrici in ordine crescente per punteggio.

La Coreografia “Manifesto” di Alessandra Schirripa, interpretata da Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Alessia Rebagliati, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi e Bakit Zerilli, ha ottenuto il punteggio più alto del Concorso ed ha chiuso il Gala presentato dall’attore Angelo Argentina.

Una volta concluse le esibizioni si sono svolte le premiazioni sul palco con la prestigiosa Giuria composta da artisti e coreografi di fama mondiale: Vladimir Vassiliev Etoile e Direttore del Teatro Bolshoi di Mosca; Vladimir Derevianko Etoile del Teatro Bolshoi, Dresden Ballet, Direttore Maggio Danza Firenze; Luciana Savignano Etoile del Teatro alla Scala di Milano e del Ballet Bejart; Viviana Durante étoile Royal Ballet di Londra; Amedeo Amodio Etoile del Teatro alla Scala, Fondatore Atrballetto, Direttore dell’Opera di Roma;

Alain Astiè Maestro Internazionale, Direttore Artistico presso l’Accademia di Lione Alessio Vanzini coreografo Aterballetto.

Sfidandosi con tantissimi giovani allievi delle più prestigiose Scuole di Danza, il Centrodanzasavona ha vinto il Primo Premio in Composizione Coreografica e il Best Prize di 1500 euro. Sono state premiate l’originalità del soggetto, la grande qualità, la freschezza della composizione e le straordinarie capacità tecniche, espressive e interpretative dei ballerini savonesi: una danza travolgente piena di energia ed emozioni che ha conquistato

la Giuria ed il pubblico.

Ad impreziosire l’evento, di cui le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia erano partner culturali, al Teatro Pavarotti c’erano anche due mostre di fotografia e pittura sulla Danza e i suoi interpreti.

“Il Centro Danza Savona, Centro Internazionale di Formazione alla Danza, diretto da Alessandra Schirripa, fornisce ad ogni allievo una educazione e formazione completa grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali Danza Classica Metodo Vaganova con Ekaterina Desnitskaia, diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice Compagnia Teatro Kirov-Marijnsky e a una continua specializzazione nelle varie discipline della danza con Workshop e Masterclass condotti da Maestri di fama internazionale” spiegano dalla scuola savonese.