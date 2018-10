Teatro Santa Rosa di Carcare, il programma della stagione musicale 2018/19

Carcare. Dopo il successo di pubblico delle tre precedenti edizioni, anche quest’anno l’Associazione Musicale Rossini, in collaborazione con l’Associazione Oratorio Santa Rosa, proporrà, al Teatro Santa Rosa di Carcare, una breve rassegna concertistica articolata in tre appuntamenti.

La IV^ stagione musicale sarà inaugurata venerdì 26 ottobre alle ore 21 con un concerto della soprano savonese Anna Delfino reduce dalla Master-class con Renata Scotto e già protagonista, in importanti teatri italiani, nei ruoli principali del repertorio operistico italiano: L’elisir d’amore; Rigoletto; Don Giovanni; Don Pasquale; Il barbiere di Siviglia; Bohème; La Traviata, eccetera. E’ stato detto di lei: “Un tocco di morbido velluto in ogni registro, una duttilità e vivacità in filigrana, e un vigore raffinato”. Sarà accompagnata dalla pianista savonese Antonella Carosini. Il concerto, dal titolo Vocalise, proporrà un percorso poetico-musicale dalle composizioni da camera all’opera lirica che si snoderà attraverso stili ed epoche differenti, dando vita a vari aspetti della vocalità, tra autori quali Eva Dall’Acqua, Rossini, Rachmaninov, Puccini e altri.

Venerdì 23 novembre alle ore 21, concerto dedicato al 150° anniversario della scomparsa di Gioacchino Rossini. Il duo AD LIBITUM composto da Michele Menardi Noguera, flauto e Lara Tortarolo, chitarra eseguirà un programma interamente dedicato al Maestro pesarese di cui verranno proposte, in trascrizione, pagine tratte dalla sua produzione operistica. Tra gli elementi di interesse del concerto l’offerta di un ampio spaccato sulla vitalità di quella produzione anche successivamente al ritiro del compositore dalle scene dell’opera.

Chiuderà la rassegna, venerdì 15 marzo 2019, sempre alle ore 21, il fisarmonicista carcarese Nadio Marenco del quale, dopo un suo recente concerto, è stato scritto “…il fuoriclasse italiano del caratteristico strumento ha rapito il pubblico presente… facendo scoprire le sonorità più nascoste e sorprendenti della fisarmonica”. Dopo il successo ottenuto nei recital tenuti al Teatro Santa Rosa nelle due scorse stagione, ritornerà a Carcare con la violinista milanese Alessandra Romano, primo violino del Windsor Ensamble di Oxford e dell’Orchestra polacca di Podebrady. Il programma del concerto, al momento in fase di elaborazione, prevede l’esecuzione di trascrizioni di brani tratti da celebri opere liriche, colonne sonore di film, musica popolare, etnica e sudamericana.

PROGRAMMA

VENERDI 26 OTTOBRE Ore 21

ANNA DELFINO, soprano

ANTONELLA CAROSINI, pianoforte

VOCALISE

Un percorso poetico-musicale dalle composizioni da camera all’opera lirica.

VENERDI 23 NOVEMBRE Ore 21

DUO AD LIBITUM Michele Menardi, flauto – Lara Tortarolo, chitarra

OMAGGIO A GIOACCHINO ROSSINI

VENERDI 15 MARZO 2019 Ore 21

NADIO MARENCO, fisarmonica

ALESSANDRA ROMANO, violino

4 CORDE E 165 TASTI

Trascrizioni di brani tratti da celebri opere liriche, colonne sonore di film, musica popolare, etnica e sudamericana.

BIGLIETTI: POSTO UNICO € 15,00

ABBONAMENTO AI 3 CONCERTI €. 30,00

PREVENDITA

Fiorista “Mio Giardino” – via Garibaldi – Carcare tel. 019 510161

INFORMAZIONI

Associazione Musicale “Rossini” 334 3353592 – associazione.rossini@fastwebnet.it

Teatro Santa Rosa 338 9014672