Albenga. Domenica un soddisfatto sindaco di Albenga Giorgio Cangiano ha tagliato il nastro che ha dato il via alla nuova vita del Teatro Ambra di Albenga. Oltre al sindaco ed al direttore Mario Mesiano erano presenti l’avvocato Mauro Vannucci, legale dell’Associazione Culturale Teatro Ingaunia (ente gestore del Teatro di cui Mesiano è anche presidente), il dott. Circosta Nicola vice direttore del Teatro e contabile dell’associazione, il luogotenente Luca Bianchi, comandante della Stazione Carabinieri Albenga, Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca Albenga e rappresentante della Fondazione De Mari, che ha versato un importante contributo alla causa, Marco Dottore dell’Agenzia Eccoci Eventi, Federica Arvasi che ha sorretto il nastro per il taglio tanto atteso da tutti gli albenganesi che hanno a cuore le sorti della sala albenganese e gli artisti Mario Zucca e Gabriele Gentile che alle 17,30 hanno dato vita ad uno spettacolo regalato alla storica sala albenganese.

“Siamo soddisfatti, contenti e commossi – dichiara l’attore Mario Mesiano, sotto la cui gestione è stato raggiunto un obbiettivo che si perseguiva da 60 anni – innanzi tutto per l’enorme risposta che il nostro appello nel maggio 2018 di aiutarci a realizzare questo progetto ha riscontrato tra la cittadinanza, le imprese e tantissimi artisti che hanno voluto dare un contributo alla causa inviando video messaggi da tutta Italia, e poi nel riscontrare che l’interesse al completamento del nostro lavoro sia ancora vivo. E per questo ringrazio ancora di cuore tutti quelli che hanno sposato la nostra causa”.

La raccolta fondi era iniziata a fine aprile 2018 con un’offerta della famiglia Zunino a cui si sono immediatamente affiancati la Fondazione De Mari e tanti cittadini, associazioni ed imprenditori: “Non vorrei cominciare a citarli tutti per paura di dimenticarne alcuni – continua Mesiano – ma sono stati veramente tanti. Vorrei comunque ringraziare ancora il Comune di Albenga per la vicinanza, la geometra Teresa Cassino Rusconi e l’architetto Rita Olivari per il loro appoggio e vi do appuntamento a sabato 3 novembre 2018 alle ore 17 al Teatro Ambra di Albenga per la presentazione della nuova rassegna AlbengAteatro2019” conclude Mesiano.