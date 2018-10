Tassa di soggiorno a Varazze, Bozzano gli albergatori: “Soldi di tutti che saranno spesi a favore di tutti”

Varazze. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Varazze Alessandro Bozzano alle affermazioni dell’associazione albergatori varazzina a proposito dell’utilizzo degli introiti della tassa di soggiorno.

“Devo ammettere che ho letto con stupore le dichiarazioni del presidente dell’associazione albergatori che critica la giunta comunale per le modalità con le quali intende spendere i proventi della tassa di soggiorno e ne propone altri – dice Bozzano – Fermo restando che la mia amministrazione ha sempre accolto con favore consigli e suggerimenti su qualsiasi tema, non può che definirsi curioso l’atteggiamento di chi suggerisce come spendere i proventi di una imposta ferocemente e ingiustificatamente criticata quando venne introdotta. Se non si era d’accordo qualche mese fa forse il rispetto dei cittadini di Varazze imporrebbe oggi di tacere. O almeno fare una piccola critica e dichiarare pubblicamente di essersi sbagliati nel criticare l’introduzione della tassa di soggiorno che, invece, oggi si apprezza al punto di ‘spiegarci’ come spenderne i proventi”.

“Credo sia legittimo il sospetto che in realtà dietro i ‘suggerimenti’ si nasconda una voglia di polemica che ha scopi molto differenti da quelli dichiarati e forse ha antiche motivazioni nelle ultime elezioni amministrative che hanno visto il presidente degli albergatori candidato senza fortuna in una lista alternativa alla mia che ha riscosso la maggioranza dei consensi”.

“Ma a parte tutto ciò e entrando nel merito della questione, i suggerimenti del presidente degli albergatori avrebbero meritato ben altra accoglienza se fosse chiaro che si tratta di consigli di parte e cioè di proposte che tendono a soddisfare i desideri di una parte, certo importante, ma pur sempre una piccola parte della nostra comunità. Al contrario il compito della mia giunta è di tentare di realizzare progetti che vadano a beneficio di tutti gli abitanti di Varazze. I proventi della tassa di soggiorno sono di tutti e a favore di tutti devono essere spesi e questo intendiamo fare”.