Supercoppa: la Pallacanestro Vado conferma il terzo posto

Vado Ligure. Come nella stagione passata, Vado conquista il terzo posto nella Supercoppa che precede di una settimana l’inizio del campionato di Serie C Silver.

La terza posizione è frutto di due prestazioni complessivamente buone, anche se migliore è risultato il comportamento della squadra nella sconfitta in semifinale con Spezia (che in finale contro il Cus Genova ha vinto il torneo), piuttosto che nella vittoria nella finalina contro Ospedaletti.

Nonostante le rotazioni ridotte per i vari infortuni ed indisposizioni, al sabato Vado insegue ed impegna fino alla sirena finale Spezia, una delle favorite del torneo di C Silver e che presenta quest’anno due giocatori lituani di ottima qualità e molto precisi al tiro da fuori.

Nella finalina di domenica Vado lascia a riposo precauzionale Anaekwe e dà vita ad una sfida molto equilibrata, anche se con tanti errori da ambo le parti, con Ospedaletti.

Pertanto una buona preparazione per il prossimo avvio dei campionati di Under 18 Eccellenza (inizio lunedì 1 ottobre ad Oleggio) e C Silver (sabato 6 ottobre alle 18,15 in casa con l’Ardita Nervi).

I tabellini dei vadesi:

Pallacanestro Vado Azimut – Spezia Basket Club 68-78

(Parziali: 22-24; 32-49; 53-60)

Pallacanestro Vado Azimut: Bondì 3, Jancic 10, Lo Piccolo 9, Cito ne, Cirillo 5, Pesce ne, Cerisola 2, Pintus 12, Anaekwe 14, Tsetserukou 13. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Pallacanestro Vado Azimut – Basket Club Ospedaletti 75-68

(Parziali: 12-9; 29-26; 52-52)

Pallacanestro Vado Azimut: Brignolo ne, Bondì 7, Jancic, Lo Piccolo 20, Cito ne, Cirillo 11, Cerisola 4, Pintus 13, Anaekwe ne, Tsetserukou 20. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.