Savona. Una spettacolare gara di stand up paddle si è svolta domenica 7 ottobre con partenza nei canali di Savières, in Savoia, Francia, dalla cittadina di Chanaz, fino a giungere nel lago di Bourget di fronte alle spiagge di Châtillon e ritorno per un totale di 14 chilometri. Vi hanno preso parte 192 iscritti.

Era una tappa del famoso circuito Alpine Lake Tour, con atleti provenienti da varie nazioni. Oltre ai francesi e agli italiani, c’erano partecipanti da Svizzera, Germania e Brasile.

Foto 2 di 2



Si sono distinti ancora una volta gli atleti di Sup della Wind and Sea Savona: Sara Oddera, giunta terza assoluta tra le donne, e Paolo Nardini, nono nella categoria 12.6 .

Il clima era freddo e piovoso; è stata una partenza difficile per l’alto numero di partecipanti ma la spettacolarità dei canali non ha fermato i savonesi che, superato il “bottle neck” dello start, hanno risalito tutte le posizioni possibili.

“Lo scenario di questa gara resta meraviglioso, l’organizzazione del francese Benoit Mouren impeccabile” dicono all’unisono Sara e Paolo.