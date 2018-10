Streghe, zucche, dolcetti e scherzetti: tanti eventi in provincia per la “spaventosa” festa di Halloween

Provincia. Streghe, zucche, ragnatele e pipistrelli, spiritelli, “dolcetti” e “scherzetti”, tutta la provincia di Savona si prepara a divertirsi e a mettere “paura” con la festa più horror e spaventosa dell’anno. Arancione e nero sono i colori che stanno già “dipingendo” la Riviera di Ponente e l’entroterra, compresi i numerosissimi negozi che hanno addobbato a tema le loro vetrine.

Il centro storico di Albissola Marina si trasformerà per un giorno in una “lugubre” e orripilante “Fabbrica dei Mostri”. Il Teatro delle Udienze di Finalborgo “condannerà” piccoli e grandi a superare i difficilissimi ostacoli del percorso stregato “Halloween Town” mentre a Cairo Montenotte si potrà intraprendere un viaggio onirico attraverso le nostre paure.

A Varazze saranno i commercianti a proporre tante bellissime e “terrificanti” attività, dai giochi al truccabimbi ai laboratori creativi e tanto altro ancora. Come ogni anno anche i due centri commerciali Il Gabbiano di Savona e Molo 8.44 di Vado Ligure faranno da sfondo alla festa più “stregata” dell’anno.

Ad Albenga l’Essaouira Disco ha invece annullato l’Halloween Party benefico per i Lions del territorio. “A causa della mareggiata e delle avverse condizioni meteorologiche e marittime e nel rispetto e nel conforto di tutte le attività liguri colpite gli eventi della settimana sono annullati. Con forza, coraggio e aiuto reciproco tutta la riviera tornerà a rivivere nel più breve tempo possibile”, scrive in una nota lo staff del locale. Anche il Comune di Vado Ligure ha annullato “Halloween 2018 – La Storia delle Streghe del Paese”, l’animazione per le famiglie che avrebbe dovuto tenersi nel centro storico.

Di seguito riportiamo più nel dettaglio tutti gli eventi confermati e fin qui elencati, che potete trovare anche nella nostra consueta agenda IVG Eventi.

Mercoledì 31 ottobre ad Albissola Marina sarà un pomeriggio spaventoso! Tanti laboratori creativi si alterneranno per far divertire bambini e ragazzi, per arrivare a momenti di intrattenimento e tante paurose sorprese! “A tutti coloro che arriveranno mascherati dedicheremo un trucco speciale per l’occasione, un ‘sanguinoso effetto’ per festeggiare Halloween e le sue tenebre”, dicono gli organizzatori.

Albissola Marina diventerà un luogo tenebroso dove divertirsi in modo creativo e originale. Allestimenti e vetrine a tema faranno da cornice ad uno scenario che si sviluppa da via Italia a tutta la città. Il ritrovo è fissato per le ore 15:30 in via Italia 49 (locali Ostello) per l’iscrizione ai laboratori creativi. Dalle 17:30 sfilata in maschera per tutte le vie per “Dolcetto o scherzetto?”. Il pomeriggio sarà allietato da momenti di danza della ASD Passodanza con le sue meravigliose allieve: si potranno ammirare le loro esibizioni in modo itinerante nel centro storico.

I laboratori creativi sono organizzati con partners d’eccezione: Cartolibreria Nilde, Bar Il Girasole, Fiorenza Spiezia Visual Food, Biblioteca “Tantestoriepergiocare” coop. Bluania onlus.

“La nostra collaborazione con Albissola Marina continua – dichiarano le organizzatrici Laura e Marzia – È sempre un grande piacere organizzare eventi in questo borgo storico dove i commercianti sono molto operativi ed il Comune è sempre pronto ad accogliere le nostre iniziative. Invitiamo tutti i bambini a questa ‘mostruosa giornata’ di Halloween, sarà un pomeriggio davvero pauroso e li invitiamo anche a prepararsi al prossimo evento di dicembre: il Grinch e Babbo Natale, che saranno nuovamente con noi ad Albissola!”.

Ecco nel dettaglio il programma. Dalle ore 15:30 Laboratori creativi TRUCCABIMBI PER MASCHERE … DA PAURA! e STORIE NEL PENTOLONE DELLA STREGA: letture mostruose e buffe, a cura della Biblioteca “Tante storie per giocare”. UNA MERENDA DA BRIVIDO: Piccola merenda offerta dal Bar Girasole. CREIAMO E DISEGNIAMO: laboratorio creativo curato da Nilde Cartolibreria. PESCA DI MOSTRI NELLA LAGUNA NERA: pesca a sorpresa a cura della Biblioteca “Tante storie per giocare”.

Alle ore 17:30 SFILATA IN MASCHERA. Ritrovo in piazza Leuti e sfilata per le vie di Albissola Marina per “DOLCETTO O SCHERZETTO?”.

Cairo Montenotte. “Incubo d’autore – I colori della paura” è lo spettacolo teatrale itinerante interattivo che impegnerà il pubblico in un viaggio onirico attraverso le paure durante la “cupa” serata di Halloween, mercoledì 31 ottobre alle ore 20, nei locali delle Opes. Lo spettacolo è scritto e diretto da Antonio Barra in collaborazione con la Franco Tessore Associazione Culturale. Lo scenario sarà adornato dall’arte pittorica: sarà presente l’artista locale Monica Porro, che offrirà il suo contributo all’interno di una trama avvincente e originale.

Singolare anche la proposta che vede ogni spettacolo (un tour ogni mezz’ora) essere differente uno dall’altro. Sia per alcuni elementi distintivi, ma soprattutto perché lo spettatore viene messo di fronte a delle scelte che portano a conclusioni differenti. Le premesse per un evento molto interessante ci sono tutte.

L’età consigliata per partecipare allo spettacolo è 14 anni, se di età inferiore la responsabilità sarà del genitore accompagnatore. È previsto un intrattenimento per i bambini sotto i 14 anni per permettere ai genitori di partecipare all’evento. Lo spettacolo dura circa 90 minuti e sarà ripetuto 8 volte ad ingressi scaglionati ogni 30 minuti a partire dalle 20 fino alle 23:30. È consigliata la prenotazione ed è prevista un’offerta minima di partecipazione.

Finale Ligure. Dal pomeriggio di mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre l’Associazione Culturale Baba Jaga organizza il percorso stregato interattivo “Halloween Town” pensato appositamente per famiglie con bambini dai 4 anni in sù. L’evento è promosso dal Comune per la stagione 2018 – 2019.

Una città abbandonata, un paese dimenticato che aspetta solo di essere visitato. “Scheletri, fantasmi, vampiri, licantropi, mummie, demoni, pipistrelli, topi, streghe, zombie, clown percorrete la via. Arrivate alla piazza. Entrate nell’antro. Cercate la porta e varcate la soglia: Town vi aspetta!”.

Un percorso stregato tra lapidi e zucche in cui potrete visitare la foresta con gli “Alberi delle Feste più liete”, il Laboratorio del Dottor Finklestein e… ma fate attenzione, potreste incontrare il Bau Bau!

L’orario visite sarà 10 – 13 e 14 – 19. Il prezzo dei biglietti: intero 5 € – ridotto 4 €. Prenotazione obbligatoria per visite didattiche, consigliata per tutti.

Savona. Mercoledì 31 ottobre dalle 15:30 alle 19:30 il centro commerciale Il Gabbiano diventerà un fantastico villaggio di Halloween per creare e colorare i tuoi mostri. Proprio il 31 ottobre ci sarà la tappa finale del “Percorso Mostruoso” in collaborazione con il Quartiere di Villapiana.

Tantissimo divertimento soprattutto per i più piccoli con “Dolcetto o Scherzetto” e l’immancabile truccabimbi: il 31 ottobre, sempre dalle 15:30 alle 19:30, diventa un mago o una streghetta e vivi tra i negozi del Gabbiano il tradizione rito di Halloween!

Vado Ligure. “Dolcetto o Scherzetto?”: la paurosissima festa di Halloween è al Molo 8.44! Nello shopping center più grande della Liguria mercoledì 31 ottobre dalle 14:30 alle 18:30 le streghe offriranno ai piccoli mascherati degli speciali dolcetti o inaspettati scherzetti con tantissime caramelle gratis per tutti.

Halloween è la festa più amata dai bambini! Allora quale miglior occasione per i genitori per un’imperdibile shopping experience e far trascorrere ai propri bambini un pomeriggio in allegria?

Tutti gli eventi, iniziative e sconti sono sul sito web o sui canali social Facebook e Instagram del Molo 8.44 oppure si possono ricevere inviando un messaggio WhatsApp con scritto MOLO ON al numero 3922674557.

Come ogni anno i commercianti di Varazze organizzano un pomeriggio di divertimento per le strade della città. La parola d’ordine mercoledì 31 ottobre sarà “Dolcetto o scherzetto?”. Le attività aderenti proporranno laboratori creativi, giochi, letture, aperitivi, dj set, truccabimbi, la classica distribuzione di dolciumi e ovviamente qualche scherzetto.

“Il nostro festeggiamento di Halloween è solo un modo di animare in modo gioioso le vie della città in un periodo di bassissima stagione e vuole essere ben distante dall’interpretazione più macabra e negativa di questa festa”, tiene a sottolineare Andrea Gargioni, presidente dell’Ascom Confcommercio Varazze.