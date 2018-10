Stasera alla Raindogs House di Savona: The Ranch live (RockJazzCore from Malta) + Franky Ciliegia DjSet

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona

Circolo ARCI

sabato 6 ottobre ore 22:00

The Ranch Contemporary Rock Jazz Core live from Malta

+ Franky Ciliegia Dj Set





ingresso 5e con tessera arci

Difficile catalogare la musica dei The Ranch, ottima e originale band proveniente dall’ isola di Malta. Il loro sound è potente, pieno di sfumature, assolutamente contemporaneo e sperimentale, con una buona dose di improvvisazione e faccia tosta da vendere soprattutto quando si tratta di esibizioni live!

I loro brani uniscono elementi prog, jazzcore e funk su un impianto prettamente rock. Nel dicembre 2015 esce il loro debut album intitolato ”Cuckoo Island” a cui ha fatto seguito un’intensa attività live in tutta Europa. Nell’agosto 2017 è uscito il secondo album ”100 Smiles an Hour”. Hanno aperto concerti per artisti come John Butler Trio e la loro musica è passata spesso in rotazione in diverse radio compresa la BBC!

La selezione musicale è affidata al mitico Franky Ciliegia di Dreamingorilla Rec… pronti ad ascoltare un ventaglio di suoni pettinatissimi a 365°!?!?