Stasera alla Raindogs House di Savona: JOE LOUIS WALKER AND BAND

Raindogs House presso Officine Solimano

Piazza Rebagliati, Savona — Circolo ARCI

Stasera, Martedì 30 ottobre ore 22

Joe Louis Walker -A LEGENDARY ICON OF MODERN BLUES- NPR











https://www.youtube.com/watch?v=e21UUFHAhn0&t=76s ( live at old Raindogs! )



ingresso 15e con tessera arci

Vincitore di numerosi Grammy & WC Handy Award, Joe Louis Walker è uno dei più prestigiosi artisti del panorama blues mondiale dei nostri tempi. Un virtuoso della chitarra, un cantante unico ed un talentuoso autore. Ha registrato con BB King, James Cotton, Bonnie Raitt, Taj Mahal, Huey Lewis, Branford Marsalis, Steve Cropper, Ike Turner e Clarence “Gatemouth” Brown, vantando una discografia che conta 24 album.

Nato nel 1949 a San Francisco da una famiglia di musicisti, è influenzato fin da piccolo da cantanti quali Wilson Pickett, James Brown, e Otis Redding. Apre molti concerti di artisti importanti quali Earl Hooker, Freddy King, Mississippi Fred McDowell e Lowell Fulson; diventa il pupillo di molti grandi ritrovandosi a suonare con John Lee Hooker, JJ Malone, Buddy Miles, Otis Rush, Thelonius Monk, The Soul Stirrers, Willie Dixon, Charlie Musselwhite, John Mayall, Muddy Waters.

E’ stato grande amico di Mike Bloomfield con il quale ha convissuto e che lo ha introdotto al rock psichedelico e fatto conoscere a Jimi Hendrix e i Grateful Dead. Nel 75′ abbandona il Blues e si iscrive all’Università di San Francisco laureandosi in Musica ed Inglese e cantando gospel in una band chiamata The Spiritual Corinthians. Dopo dieci anni decide di ricominciare con il Blues e forma il gruppo dei Bosstalkers. L’album di debutto “Cold Is The Night” (1986) viene acclamato dalla critica e dal pubblico.

Joe Louis Walker continua ad incidere e fare tour in tutto il mondo ed è riconosciuto nel panorama blues come una autentica icona e leggenda vivente, il suo ultimo album del 2015 si intitola “Everybody Wants A Piece”!