Savona. Gli atleti della Wind And Sea Savona portano a casa un risultato notevole: il titolo tricolore per la top rider della società, Sara Oddera, che vince il campionato italiano assoluto e Over 40.

Paolo Nardini conclude nella technical race al nono posto assoluto e sesto di categoria Over 40, nella long distance al dodicesimo posto assoluto e sesto di categoria.

Sabato 29 settembre nel pomeriggio si è svolta la technical race, resa ancora più difficile dalla presenza del vento, 5 chilometri con due passaggi di corsa in spiaggia e ben 18 boe totali. Domenica 30 settembre si è svolta la long distance sui 9,5 chilometri, nel paesaggio mozzafiato del Lago Trasimeno con periplo dell’Isola Minore.

Due percorsi, quello del sabato e quello della domenica, tecnicamente molto validi, resi efficaci dall’ottima organizzazione del Sup Trasimeno e tutto il suo staff grazie ad una direzione di gara magistrale ed una redazione classifiche impeccabile. Un bel weekend di gare con partecipanti provenienti da tutta Italia.