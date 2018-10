Spostamento del mercato ad Albenga, Ciangherotti a Tomatis: “Solo gli asini non cambiano idea…”

Albenga. “Martedì ci sarà l’ennesimo incontro in Comune tra l’assessore al Commercio Riccardo Tomatis e i commercianti ambulanti, che chiedono di non spostare il mercato dall’attuale sede di via Dalmazia. Credo che, dopo la contrarietà degli ambulanti, ma anche dei titolari di locali pubblici di via Dalmazia, il mercato del mercoledì non vada spostato, anche per tutte le problematiche che provocherebbe sul Lungo Centa, dove la giunta vorrebbe sistemarlo”.

Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e consigliere provinciale: “Penso anche che l’assessore al Commercio sia ancora in tempo a cambiare idea: sarebbe un segnale di intelligenza politica, non di debolezza”.

“Tutti possono sbagliare valutazione – commenta Ciangherotti – ma proseguire su una strada sbagliata solo per non smentirsi, è un segnale di scarsa intelligenza, non solo politica. Chiedo all’assessore di ripensarci e fare retromarcia”.