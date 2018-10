Savona. Inizia la stagione sportiva degli schermitori con le prime gare amichevoli, che servono a provare la preparazione inziale, inizialmente piuttosto acerba per tutti gli schermitori dato il breve periodo di preparazione dall’inizio della stagione agonistica.

In questo caso di scena gli spadisti tra i 13 ed i 16 anni nel Memorial Ezio Zanobini, che ricorda una dei maestri storici della scherma ligure. Alex Patrone nella spada maschile conquista un prestigioso 3° posto su un lotto di 42 partecipanti. Seguito dal maestro Paolo Bracco e dal presidente Roberto Faldini, Alex inizia con 5 vittorie su 6 assalti nel girone eliminatorio, portandosi al 6° posto del ranking dell’eliminazione diretta. In questa fase salta il 1° turno data l’eccellente posizione iniziale, nel 2° turno batte il chiavarese Gianlorenzi per 15-9, nel 3° turno l’ex compagno di squadra, il rapallese Edoardo Marzullo per 15-14, acquisendo l’ingresso nella finalissima a 8. In quest’ultima fase batte l’eporediese Vitale per 15-8, conquistando il podio. Nell’incontro successivo con il genovese Filippo Armaleo della Pompilio Genova, vicecampione mondiale Under 17, ingaggia un assalto davvero entusiasmante, cedendo alla fine per 15-12.

“Alex ha davvero mostrato un atteggiamento vincente anche di fronte ad un avversario molto dotato – riferiscono sia Paolo Bracco sia Roberto Faldini – e ci fa piacere perché è stato la maniera migliore per onorare il nostro avversario in pedana ed amico nella vita Ezio Zanobini, che ricordiamo con affetto, a cui era intitolata la manifestazione. Un buon viatico per le prossime gare di ottobre, le prove di qualificazione cadetti di spada a Legnano (20-21 ottobre) e di fioretto a Foggia, la settimana successiva”.