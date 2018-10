Soccorso nei boschi tra Calice e Rialto, biker ferito dopo una caduta

Calice Ligure. E’ ancora in atto l’intervento di soccorso nei confronti di un biker rimasto ferito dopo una caduta lungo i sentieri dell’entroterra finalese, in particolare nella zona che collega i comuni di Calice Ligure e Rialto.

Secondo le prime informazioni, il biker stava percorrendo con altri amici uno dei percorsi dell’entroterra quando ha perso il controllo della bici finendo in una scarpata.

Subito è scattato l’allarme, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Calice Ligure, il 118 e i vigili del fuoco. Stando a quanto riferito l’area boschiva interessata dalla caduta è distante circa 300 metri dalla provinciale che collega i due comuni del finalese.

Le condizioni del biker non sarebbero gravi, non avrebbe riportato traumi o ferite gravi, tuttavia si sta valutando il possibile intervento dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.