Sicurezza stradale, controlli della polizia: 59 persone controllate, 5 alla guida sotto l’effetto di alcol

Savona. Cinquantanove persone controllate, 49 auto fermate e cinque persone trovate al volante sotto l’effetto di alcol, di cui tre denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo per garantire la sicurezza stradale effettuato nel weekend dalla polizia stradale di Savona.

Una delle persone denunciate, in particolare, intorno alle quattro del mattino di domenica non ha rispettato l’alt della polizia ed ha proseguito la marcia, ma è stato rintracciato poco dopo e sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito positivo. Per questo l’automobilista è stato denunciato e sanzionato col ritiro della patente oltre che con le altre sanzioni amministrative che saranno stabilite dalla Prefettura.

Infatti, nel caso in cui il conducente non si arresti all’alt della polizia, le sanzioni amministrative non possono essere pagate direttamente secondo un minimo edittale imposto dal codice della strada, ma la quantificazione deve essere stabilità dalla prefettura in base alla gravità delle circostanze del fatto.