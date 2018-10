Si.Me Scouting Workshop: a Sanremo il 12 e 13 ottobre spazio alla formazione

Sanremo. Fuori i secondi! L’appuntamento con la formazione targata Si.Me Sport si avvicina a grandi passi. Venerdì 12 e Sabato 13 Ottobre a Sanremo andrà infatti in scena il primo appuntamento dei corsi organizzati dalla neonata agenzia di comunicazione e marketing sportivo imperiese. Una grande novità per il territorio delle province del Ponente Ligure pensata e indirizzata a tutti gli addetti ai lavori e appassionati di calcio.

I workshop targati Si.Me Sport nascono dalla volontà di offrire al mondo del football locale la possibilità di confrontarsi con percorsi di crescita professionale nuovi e stimolanti. La formazione è ormai un passaggio obbligato per tutti coloro i quali intendano approcciarsi al mondo del calcio professionistico con le dovute competenze e conoscenze. E qui si inserisce Si.Me Sport che propone e proporrà a calendario una serie di importanti e prestigiosi appuntamenti di cui il primo indirizzato ed incentrato sulla figura dello scout e dell’osservatore.

Si delinea anche il panel di relatori che offriranno ai partecipanti un quadro generale relativo ad un ruolo – quello dello scout – ormai fondamentale in ogni staff tecnico. Fulvio Pea, Direttore del Settore Giovanile del Livorno, Luca Pellegrini, noto commentatore tecnico di SKY Sport e Riccardo Guffanti, Capo Area Scouting del Cagliari Calcio sono solo alcuni dei prestigiosi nomi che svilupperanno le loro lezioni nella due giorni sanremese.

L’appuntamento è quindi fissato per Venerdì 12 e Sabato 13 Ottobre presso il Best Western Hotel di Sanremo. Due giorni di lezione per un totale di 16 ore in programma dalle 9.00 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 14.30 alle 19.00 (sessione pomeridiana).

Quattro i moduli principali: figura dello scout, raccolta info ed analisi, report gara e giocatore, strumenti di lavoro e statistica. Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 30 partecipanti.

Il costo per l’iscrizione pari a 295 euro, con agevolazioni per gruppi e società dilettantistiche. Mancano poche ore all’appuntamento con il Si.Me Scouting Workshop, riserva anche tu il tuo posto in prima fila.

È possibile scoprire di più su Si.Me Sport visitando il sito www.simesport.it e consultando la pagina Facbeook facebook.com/simesport