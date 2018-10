Savona. Si avvicina l’ora di Albissola-Pistoiese, chiamate a disputare e possibilmente vincere, un match, in cui la posta in palio, vista la deficitaria classifica di entrambe, è molto alta.

I ceramisti hanno conquistato con il Piacenza il primo punto in graduatoria, mentre i toscani, reduci dalla sconfitta (2-0) interna con il Pisa, che ha messo in discussione la panchina di Paolo Indiani, vogliono vincere per dare una svolta ad una stagione, al momento, al di sotto delle aspettative.

Cinque giocatori liguri (Albertoni, Damonte, Martignago, Nossa e Rossini) hanno militato, in passato, tra le le fila degli “orange”, sono pronti a vendere cara la pelle, ai danni dell’ex squadra, che nella scorsa stagione ha giocato i play off , persi con la Carrarese di Silvio Baldini.

Fabio Fossati, tecnico dell’Albissola, out Mahrous e Bezziccheri, recupera Gulli e dovrebbe confermare, al di là degli interpreti, la difesa a quattro.

Sull’altra sponda, Paolo Indiani, che deve fare i conti con la squalifica di Muscat, potrebbe giocare con la difesa a tre, con Picchi a supportare le manovre offensive di Latte Lath e Rovini.