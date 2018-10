Settimana del Pianeta Terra: trekking geologico nel Beigua Geopark

Sassello. Per la 6^ edizione della Settimana del Pianeta Terra, l’evento nazionale che promuove le geoscienze, domenica 21 ottobre la Guida e geologa del Beigua Geopark ci condurrà in geo-trekking dal centro di Sassello, attraverso la Foresta della Deiva, fino a raggiungere il Lago dei Gulli: qui il tempo e l’acqua hanno lavorato insieme a modellare il paesaggio, che presenta una geomorfologia davvero particolare, e insieme scopriremo, incassate nelle rocce serpentinitiche, le sfere brunastre che caratterizzano le Lherzoliti.

L’escursione, adatta a tutti, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco; costo € 10,00 adulti, gratuito per bambini fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 12, (Ente Parco del Beigua tel. 010.8590300 – 393.9896251); le prenotazioni saranno chiuse anticipatamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Sabato 20 ottobre inoltre, dalle ore 9 alle 12:30, sarà possibile visitare gratuitamente l’esposizione di reperti fossili del Centro Visite del Parco del Beigua a Palazzo Gervino, Sassello.

Ma il fine settimana del Parco inizia già venerdì 19 al Museo di Storia Naturale di Genova con l’aperitivo scientifico dedicato al mondo dei Geoparchi: una visita virtuale alla scoperta delle caratteristiche geologiche del Beigua Geopark e del filo conduttore che ci unisce alla rete mondiale dei Geoparchi. Seguirà aperitivo-degustazione con birra artigianale e prodotti tipici nella suggestiva atmosfera del Museo. Costo iniziativa: € 10,00; prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 al numero 334.8053212 (Associazione ADM).

E se venite in escursione nel Beigua Geopark, non dimenticate di scattare tante belle fotografie a tema autunnale per partecipare al nostro concorso fotografico #ScattailBeigua, avete tempo fino al 20 novembre…