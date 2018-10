Savona. Terza trasferta stagionale in campionato per il Savona, che dopo i successi in Coppa Italia a Lavagna e nella seconda di campionato a Dronero, è ospite dello Stresa, neopromossa al suo primo anno in Serie D.

Alessandro Grandoni schiera Bellussi, Corbier, Cambiaso, Venneri, Fenati, Garbini, Tognoni, Miele, Bacigalupo, Muzzi, Virdis. Lo schema è il 4-3-3. La squadra ospite deve fare a meno di alcune pedine quali Grani, Kallon, Piacentini, Gallo.

Le riserve sono Berruti, Severi, Vittiglio, Guarco, Dell’Amico, Aretuso, Bartolini, Boilini, Galli.

Lo Stresa di mister Sergio Galeazzi gioca con Barantani, Tuveri, Gallo, Frascoia, Bratto, Rosato, Dervishi, Vanzan, Armato, Scienza, Bernabino. Tra i locali è in campo un ex biancoblù: Scienza.

In panchina siedono Boari, Agnesina, Telesca, Milanese, Gilio, Scibetta, Brugnera, Berti.

Dirige la partita Daniele Giuseppe Cannata della sezione di Faenza, coadiuvato da Luca Noè (Marseglia) e Luca Bernasso (Milano). I locali sono in completo azzurro; savonesi in tenuta gialla con banda trasversale blu sulla maglia.

Si parte a buon ritmo. Al 2° il primo tentativo degli ospiti: calcio d’angolo, colpo di testa di Bratto, ampiamente a lato. Cambio di fronte e va alla conclusione Muzzi: Barantani para. Poco dopo gli Striscioni in ripartenza lanciano Virdis: l’attaccante riceve in ottima posizione e conclude a lato di pochissimo.

I biancoblù insistono e premono all’attacco: al 7° Bacigalupo stoppa e conclude con il sinistro, alto di pochissimo. Lo Stresa, che compensano con tanto agonismo le lacune tecniche, non resta a guardare e al 10° Dervishi chiama alla parata Bellussi.

Al 15° un corner dei liguri non dà frutti. Al 18° il Savona sblocca il risultato: Virdis scatta sul filo del fuorigioco con la difesa sorpresa, salta Barantani in disperata uscita e deposita la palla in rete. Biancoblù in vantaggio.

Maturato il vantaggio, la squadra di mister Grandoni mantiene il pallino del gioco. Al 22° Tognoni viene fermato in fuorigioco, ma un minuto più tardi riesce ad andare alla conclusione: a lato.

Al 27° battibecco tra Scienza e Miele: cartellino giallo per entrambi. Al 28° Stresa pericoloso: punizione messa in mezzo, in area Rosato impatta di testa e manda a lato di poco.

Al 36° il Savona raddoppia: Tognoni dalla destra mette in mezzo un pallone teso, Bratto interviene nel tentativo di allontanare ma infila la propria porta.

L’ultimo tentativo del primo tempo, nel primo dei due minuti di recupero, è per i locali: Scienza calcia a lato. Si va al riposo con il Savona in vantaggio per 2 a 0.

Il secondo tempo si apre con l’ammonizione a Rosato.