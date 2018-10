Savona. Sesta partita di campionato per il Savona, sceso in sesta posizione dopo il pari interno con il Sestri Levante. I biancoblù sono di scena a Busto Garolfo, contro un Milano City partito con grandi ambizioni ma capace di raccogliere solamente 2 punti nelle prime cinque gare. Un ruolino di marcia che ha portato al cambio di allenatore, con l’arrivo, pochi giorni fa, di Ezio Rossi.

La cronaca. Il Milano City si schiera con Kerezovic, Martino, Amelio, Roselli, Neto Pereira, Santonocito, Boccadamo, Orchi, Mair, Mecca, Balzano.

A disposizione ci sono Frigione, Yoboua, Pizzutelli, De Bode, Ricozzi, Cocuzza, Campus, Speziale, Cianci.

Alessandro Grandoni manda in campo Bellussi, Vittiglio, Grani, Garbini, Miele, Guarco, Tognoni, Cambiaso, Bacigalupo, Boilini, Virdis. Lo schema è il 4-2-3-1.

Le riserve sono Berruti, Severi, Boveri, Corbier, Fenati, Dell’Amico, Bartolini, Muzzi, Piacentini.

Arbitra Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato da Francesco Guarino (Novara) e Aniello Giordano (Alessandria). Padroni di casa in tenuta interamente granata; ospiti in maglia a strisce biancoblù, calzoncini e calzettoni blu.

Partono meglio i liguri, cercando di fare il gioco. Il primo tentativo, al 5°, è di Tognoni: ampiamente fuori misura. Al 10° ci prova Guarco: a lato.

Al 12° colpo di testa di Mecca: para Bellussi. Al 14° il Savona passa in vantaggio: sponda di testa di Virdis, palla per Boilini, tocco per Bacigalupo che in scivolata da pochi passi mette in rete.

Palla al centro, il Milano City si sbilancia e ingenuamente si fa trafiggere: lancio di Boilini, Tognoni in velocità si invola sul filo del fuorigioco e mette palla in rete superando Kerezovic in disperata uscita. Al 15° il Savona è in vantaggio per 2 a 0.

Al 20° conclude Miele: parato. I locali abbozzano una reazione al 21°, ma l’azione si conclude con un tiro a lato di Santonocito.

Al 29°, sugli sviluppi di un corner, Santonocito di testa manda a lato. Al 31° il Savona fa tris: Orchi atterra Virdis in area. Calcio di rigore e lo stesso Virdis lo trasforma.

Bellussi, quasi sempre inoperoso, al 31° è chiamato ad una parata in angolo. Al 33° Bellussi para a terra su conclusione di Roselli. La partita vive fasi di stanca; nel minuto di recupero si annota un tiro a lato di Boilini.

Si conclude un primo tempo nel quale il Savona ha colpito due volte nel giro di un minuto, approfittando di due clamorosi buchi della difesa milanese. I biancoblù non hanno corso rischi, controllando agevolmente il risultato.