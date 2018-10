Vado Ligure. Dopo il passo falso di Sarzana, la Pallacanestro Vado sconfigge nettamente i genovesi del Sestri, fino a ieri imbattuti, dedicando la vittoria al play Bondì infortunatosi negli ultimi secondi della partita di Under 18 Eccellenza con Legnano.

Vado soffre il centro ospite Mozzi, ma se riesce a sfruttare la maggior velocità mette in difficoltà i genovesi; Lo Piccolo è ispirato in attacco (20 punti per lui, tutti nei primi due parziali) e con l’aiuto di Pintus e Anaekwe porta i biancorossi in doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto. La seconda frazione è più equilibrata ma il quintetto locale riesce a contenere i temuti Bigoni, Zito e Guida.

Dopo l’intervallo i padroni di casa prendono il largo trascinati da capitan Brignolo e Tsetserukou, pur con qualche sbavatura in difesa; Vado supera i 20 punti di vantaggio, che può gestire con relativa tranquillità nell’ultimo quarto. Tra i vadesi da segnalare il buon rientro dagli infortuni di Cito e Pesce.

Nel prossimo turno di Serie C Silver il Vado tornerà in trasferta ad Ospedaletti sabato 27 ottobre, mentre l’Under 18 Eccellenza affronterà la difficile trasferta di Borgomanero già domani, lunedì 22 ottobre.

Il tabellino della partita valevole per la 3ª giornata:

Pallacanestro Vado Azimut – Pallacanestro Sestri 91-63

(Parziali: 27-11; 44-26; 71-44)

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic, Valsetti 2, Cito 4, Cirillo 3, Lo Piccolo 20, Pesce 6, Brignolo 14, Pintus 17, Anaekwe 10, Tsetserukou 15. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Pallacanestro Sestri: Guida 8, Millio Spinetti 5, Ndiaye 5, Bigoni 9, Mozzi 16, Zito 6, Idili 2, Gualandi 3, N. Garaventa 9, G. Garaventa. All. Mariotti.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Vicari (Imperia).