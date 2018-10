Vado Ligure. I giovani della Pallacanestro Vado (praticamente gli stessi dell’Under 18 Eccellenza) iniziano il campionato di Serie C Silver con un’ampia vittoria contro i genovesi dell’Ardita Juventus, che però hanno seriamente impensierito i vadesi per tutta la prima metà della gara.

I biancorossi iniziano la partita senza la dovuta concentrazione, mentre i genovesi si appoggiano all’esperienza di Visca e Ferrari riuscendo, nel finale del primo quarto, a prendere un vantaggio di 7 punti.

Anche all’inizio della seconda frazione la difesa vadese fa acqua e l’Ardita ne approfitta per arrivare a più 10; a questo punto però Vado comincia a chiudere gli spazi e ad essere più efficace in attacco, grazie anche al fatto che gli ospiti iniziano a far rifiatare i titolari. Il distacco viene gradatamente ricucito e Vado va al riposo avanti di 4.

Dopo l’intervallo è tutta un’altra partita: i vadesi aumentano il ritmo degli attacchi, mentre l’attacco dell’Ardita fa molta fatica (solo 4 punti nel terzo parziale); Vado supera i 20 punti di vantaggio, che può gestire con relativa tranquillità nell’ultimo quarto. Tra i locali da segnalare la buona prestazione dei due Pietro, Valsetti e Cirillo.

Nel prossimo turno di C Silver subito una trasferta molto impegnativa in quel di Sarzana, sabato 13 ottobre, mentre l’Under 18 Eccellenza affronta in casa Casale lunedì 8 ottobre alle ore 20,30.

Il tabellino della partita valevole per la 1ª giornata:

Pallacanestro Vado Azimut – Ardita Juventus 86-58

(Parziali: 21-28; 41-37; 63-41)

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 1, Valsetti 12, Cirillo 13, Bondì 12, Lo Piccolo 14, Pesce ne, Brignolo 9, Pintus 4, Anaekwe 8, Tsetserukou 13, Lebediev, Gallo. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Ardita Juventus: Lotti 2, Carena 7, Visca 14, Dallorso 9, Mancini, Ferraris 2, Pietronave 9, Patti, Cevasco, Ferrari 15. All. Chiesa, ass. Giacobbe.

Arbitri: Rezzoagli (Rapallo) e Vozzella (Andora).

La partita integrale: