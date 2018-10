Vado Ligure. Nella prima trasferta del campionato di Serie C Silver la Pallacanestro Vado subisce una sconfitta forse evitabile contro la quotata formazione di Sarzana.

Ha pesato soprattutto la disattenzione difensiva che ha portato a subire diversi contropiede ed in particolare troppi canestri da rimbalzo sotto canestro; anche l’attacco nella prima parte di gara ha faticato molto, ma la squadra ha comunque il merito di non aver mai ceduto e di aver lasciato il risultato in bilico fino al termine.

La cronaca. Vado inizia la partita con due falli in due minuti di Tsetserukou, che si accomoda in panchina, mentre Sarzana va più volte a canestro con Paulauskas. Gli ospiti reagiscono e trovano l’unico vantaggio dell’incontro con una tripla di Cirillo (6-9), ma gli spezzini riescono a chiudere il quarto avanti di 6 grazie alle incursioni di Casini. Nella seconda frazione entrambe le squadre fanno molta fatica ad andare a canestro ed il distacco resta pressochè invariato.

Dopo l’intervallo Sarzana allunga, ma in attacco si sveglia Tsetserukou (14 punti tutti nella terza frazione) e Vado si riporta a -6; i padroni di casa però spengono la rimonta realizzando due triple consecutive. Nell’ultimo parziale Pintus con 9 punti di seguito riporta i vadesi fino a meno 3, ma poi esce per quattro falli; Sarzana punge ancora sotto canestro con Palac e Ferrari; dall’altro lato risponde Anaekwe, ma il quintetto biancorosso non riesce a ribaltare il risultato.

Nel prossimo turno di C Silver il team vadese affronterà sabato 20 ottobre alle ore 18,15 la Pallacanestro Sestri, mentre l’Under 18 Eccellenza giocherà in casa contro l’Accademia Alto Milanese martedì 16 ottobre alle 19,45.

Il tabellino della partita valevole per la 2ª giornata:

Sarzana Basket – Pallacanestro Vado Azimut 78-70

(Parziali: 21-15; 31-24; 55-47)

Sarzana Basket: Albanesi; Casini 17; Bencaster 6; Fracassini 4; Palac 13; Melegari 2; Paulauskas 16; Dell’innocenti; Tesconi 2; Pizzanelli 3; Ferrari 15. All. Ricci, ass. Pronesti e Giannetti.

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 8; Cirillo 8; Bondì; Lo Piccolo 9; Pesce; Brignolo 8; Pintus 12; Anaekwe 11; Tsetserukou 14; Gallo. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca.

Arbitri: Ciccangeli (Genova) e Rigato (Rapallo).