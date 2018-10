Albissola Marina. Trasferta particolarmente difficile per l’Albissola, in campo ad Arezzo contro una squadra che si sta rendendo protagonista di un buon avvio di stagione. I biancazzurri sono chiamati a fare punti, dovendo fare i conti con una classifica già deficitaria. È necessario dimostrare al più presto di essersi ambientati alla categoria, per non ritrovarsi staccati dal resto del gruppo.

La partita. L’Arezzo di mister Dal Canto si presenta con un 4-3-1-2: Pelagotti; Luciani, Pinto, Pelagatti, Sala; Tassi, Foglia, Buglio; Belloni; Bruschi, Brunori.

A disposizione ci sono Melgrati, Zappella, Varutti, Mosti, Danese, Salifu, Basit, Zini, Keqi, Serrotti, Persano, Borghini.

Fossati sceglie di schierare l’Albissola con un 3-4-3 con Piccardo; Gargiulo, Nossa, Rossini; Gulli, Damonte, Sibilia, Oukhadda; Russo, Martignago, Cais.

Le riserve sono Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Raja, Oliana, Calcagno, Durante, Bartulovic, Bennati, Oprut, Gibilterra.

Dirige la partita Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino, assistito da Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto) e Stefano Camilli (Foligno).

I locali giocano in maglia amaranto con calzoncini neri; liguri in tenuta bianca con banda trasversale azzurra sulla maglia

Al 4° lancio di Belloni per Sala che si inserisce dalla sinistra, cross basso per Brunori, Rossini lo anticipa in extremis e manda in angolo.

Al 5° punizione dalla sinistra calciata da Belloni, la barriera devia, Brunori sul primo palo gira al volo ma la presa di Piccardo è facile.

Al 7° Belloni svirgola un pallone, Martignago lo intercetta e serve subito Cais: diagonale, respinto in corner.

È l’Arezzo a fare il gioco. All’11° ci prova Luciani dalla lunga distanza: a lato. Al 12° Belloni verticalizza per Sala, cross teso in area ma nessuno degli amaranto ci arriva.

L’Albissola prende le misure agli avversari e la partita inizia a viaggiare sui binari dell’equilibrio. Sono i ceramisti a farsi più propositivi. Al 17° Pelagotti esce per anticipare Martignago; sul rinvio rischia il pasticcio ma la difesa sventa.

Al 21° punizione messa in mezzo da Martignago, in area incorna Damonte: a lato. Al 24° cross dalla sinistra di Oukhadda per Cais, colpo di testa: alto.