Chiavari. Tre giorni dopo aver ottenuto il primo punto in Serie C, pareggiando in rimonta con il Piacenza, l’Albissola torna a giocare a Chiavari, contro una Pistoiese che, nei primi 5 turni, ha raccolto solamente un punto in più. Ultima contro penultima, quindi: uno scontro diretto per non rimanere all’ultimo posto solitario in classifica.

La cronaca. Fabio Fossati schiera un 4-4-2 con Albertoni; Calcagno, Rossini, Gargiulo, Oprut; Sancinito, Damonte, Oukhadda, Balestrero; Martignago, Cais.

A disposizione ci sono Bambino, Gulli, Russo, Raja, Oliana, Sibilia, Durante, Bartulovic, Bennati, Gibilterra, Nossa.

Paolo Indiani presenta la Pistoiese con un 3-4-1-2 con Meli; El Kaouakibi, Ceccarelli, Cagnano; Regoli, Luperini, Vitiello, Llamas; Picchi; Latte Lath, Fanucchi.

Le riserve sono Crisanto, Terigi, Dossena, Tartaglione, Rafati, Cellini, Dosio, Rovini, Cerretelli, Forte, Minardi.

Arbitra Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, con l’assistenza di Luca Dicosta (Novara) e Paolo Cubicciotti (Nichelino).

Nei primi dieci minuti le due squadre non si sbilanciano, mantenendo un atteggiamento accorto. Non si annotano particolari pericoli: entrambe le difese fanno buona guardia, allontanando i tentativi di cross in area.

Albertoni è chiamato ad un intervento al 12°, quando Fanucchi smista per Regoli, da questi palla per Latte Lath che è anticipato di un soffio dal portiere. Il possesso palla è maggiormente biancazzurro; gli ospiti però si portano più frequentemente in attacco.

Al 19° la Pistoiese passa in vantaggio. Punizione conquistata da Latte Lath sulla trequarti; Vitiello la mette in area, nessuno interviene, sbuca El Kaouakibi che di testa insacca.

Al 21° l’Albissola mette palla in rete: Calcagno serve Cais che calcia in rete, ma è in fuorigioco.

Al 23° gli arancioni raddoppiano: calcio d’angolo di Vitiello, El Kaouakibi gira per Luperini che in rovesciata trafigge Albertoni. Pistoiese avanti 2 a 0.

L’Albissola reagisce e si gioca nella metà campo ospite. Prima Sancinito e poi Martignago ci provano su punizione, ma non hanno fortuna.

Al 36° la squadra di mister Fossati accorcia le distanze: Martignago serve un ottimo pallone per Cais che di testa appoggia in rete.

Al 42° ci prova Picchi: a lato.

Al 46° viene ammonito Luperini. Si va al riposo sul risultato di 1 a 2.