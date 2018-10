Albissola Marina. Quinta partita di campionato, terza casalinga, per l’Albissola. La neopromossa, fino ad oggi, ha ottenuto sempre lo stesso risultato: la sconfitta con una rete di scarto.

Reduce dalla buona prova in Coppa Italia, non sufficiente però per evitare l’eliminazione per mano dell’Alessandria, la compagine di mister Fossati affronta sul campo di Chiavari il Piacenza, formazione protagonista di un ottimo avvio di campionato.

La cronaca. Fabio Fossati schiera un 3-4-1-2 con Albertoni; Oprut, Gargiulo, Rossini; Calcagno, Sibilia, Raja, Damonte; Balestrero; Cais, Martignago.

A disposizione ci sono Bambino, Sancinito, Russo, Oliana, Durante, Oukhadda, Bartulovic, Bennati, Gibilterra, Nossa.

Il Piacenza allenato da Arnaldo Franzini si presenta con un 4-3-3 con Fumagalli; Mulas, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Spinozzi, Nicco, Della Latta; Sestu, Romero, Di Molfetta.

Le riserve sono Verderio, Calore, Sylla, Cauz, Silva, Pesenti, Fedato, Troiani. Panchina corta per gli ospiti che devono fare a meno di Corradi, Porcati e Marotta.

Dirige la partita Paride De Angeli della sezione di Abbiategrasso, coadiuvato da Robert Avalos (Legnano) e Gaetano Massara (Reggio Calabria). Padroni di casa con la tenuta bianca con banda trasversale azzurra sulla maglia; emiliani in completo nero.

Il primo tentativo è degli ospiti con un cross di Sestu insidioso, sul quale però c’è un fallo in attacco.

Al 5° Piacenza in vantaggio: ancora un cross di Sestu, palla deviata in angolo. Dalla bandierina Sestu mette palla in mezzo, Della Latta fa da sponda per Nicco che di piatto mette in rete: 0 a 1.