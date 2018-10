Savona. Prima partita ufficiale per le ragazze dell’Albisola Volley nel campionato di Serie B2 2018/19.

Al Palavolley di Savona è andato in scena un incontro divertente sul piano del gioco, ma dall’esito amaro per le ragazze liguri che hanno visto imporsi le avversarie del Gossolengo per 3 a 1.

Partita con il ritmo sempre molto alto, con i quattro parziali tutti piuttosto combattuti. “Buon atteggiamento da parte delle nostre ragazze – afferma coach Matteo Zanoni -. Abbiamo pagato l’inesperienza in quanto hanno esordito proprio oggi delle ragazze giovanissime. Dobbiamo imparare ad essere più ciniche e migliorare battuta e ricezione. Riusciremo sicuramente ad ottenere buoni risultati”.

Il presidente Venero Lo Bartolo ha parole dolci per la sua squadra: “Buona prova delle mie ragazze”.

Nel prossimo turno, sabato 20 ottobre alle ore 21, le albisolesi saranno ospiti del Lemen Volley ad Almenno San Bartolomeo.

Il tabellino:

Albisola Volley – Busa-Food Lab Gossolengo 1-3

(Parziali: 21-25, 18-25, 25-22, 15-25)

Albisola Volley: Conterno, Scapaccino, Arrigo 6, Gatto 2, La Porta, Botta 10, Manitto, Truffa 8, Zamagni 2, Travaglio 15, Zannino. All. Zanoni.

Busa-Food Lab Gossolengo: Traversoni, Cobbah, Zambelli 9, Nedeljkovic, Antola, Maini 9, Gatti 19, Poggi, Cornelli 3, Mascherini 15, Beltrandi 2, Scarabelli 5, Giorgi. All. Corbalba.

Arbitri: Lerici e Rolando.