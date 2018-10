Serie B, Vini Capetta Don Dagnino: l’accesso alla finale sfuma per due giochi

Andora. L’Acqua S.Bernardo San Biagio è la seconda finalista di Serie B: si giocherà il titolo (e la promozione in A) con l’Alfieri Albese.

Una partita intensa, equilibrata, giocata punto a punto: un solo break nel primo tempo, quello di Torino e compagni in avvio (4-2) subito rimontato dagli andoresi, per il 5 pari alla pausa. Stesso copione nella ripresa, scambi pesanti, qualche errore, squadre sempre incollate: insomma si sente la posta in palio.

La Vini Capetta Don Dagnino si trova in vantaggio 9-8, ma si fa rimontare e superare dall’Acqua S.Bernardo San Biagio: Torino continua a spingere, Grasso paga qualche metro in battuta, 11-9 il finale.

Il tabellino:

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino 11-9

Acqua S.Bernardo San Biagio: Gilberto Torino, Simone Re, Danilo Mattiauda, Andrea Aimo. Dt: Diego Fazzone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitri: Marco Gili e Giulia Viada.

Serie B

Semifinali

Alfieri Albese-Bogliano Surrauto Monticellese andata 11-3 ad Alba, ritorno 11-1 a Monticello

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino andata 11-6 a San Biagio Mondovì, ritorno 4-11 a Andora, spareggio 11-9 a Cuneo