Secondo appuntamento con Ottobre De André: ad Albenga un sabato con i Nomadi

Ad Albenga secondo appuntamento con Ottobre De André dei Fieui di caruggi. E dopo il Gran Concerto per Don Gallo è la volta di “Storie di Musica e Umanità”, sabato 20 ottobre alle ore 17 al Museo La civiltà dell’olivo in via Mameli.

Introdotto e accompagnato dai Gente de ma’ (Roberto Frazzetto chitarra e violino e Pino Caratozzolo tastiere), il protagonista del pomeriggio sarà Beppe Carletti , fondatore e leader dei Nomadi, la più longeva band italiana con ben cinquantacinque anni di attività. Beppe Carletti ritorna ad Albenga, dopo avere ricevuto nel 2017 il premio Fionda di legno dalle mani di Antonio Ricci, per presentare il suo ultimo libro “Questi sono i Nomadi e io sono Beppe Carletti”: “Torno volentieri nella città delle torri e della fionda dove ho respirato aria buona, amicizia e solidarietà e dove ritroverò la banda dei Fieui di Caruggi e tanti fan dei Nomadi”.

Il libro, edito da Mondadori, è un insieme piacevole di storie, aneddoti, incontri, sogni. Dalla gavetta nelle balere ai grandi concerti, dai primi successi alla morte prematura di Augusto Daolio, dalla ripresa dopo il grande dolore alla straordinaria fedeltà del popolo nomade. A dicembre il libro sarà presentato in forma di spettacolo teatrale all’Auditorium della musica a Roma.

Ingresso libero. Al termine degustazione dei prodotti del frantoio. Beppe Carletti sarà disponibile per autografare le copie del libro.