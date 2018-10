Albissola Marina. Nella terza giornata del campionato di Seconda Categoria girone B, la copertina spetta all’Olimpia Carcarese (nella foto). I biancorossi hanno ottenuto la seconda vittoria stagionale; un successo giunto al termine di una settimana particolare, nella quale è mancato il presidente Carlo Pizzorno.

La squadra allenata da Andrea Alloisio si è imposta per 3 a 2 ad Albissola sulla Santa Cecilia, con doppietta di Andreja Hublina e gol di Mattia Sozzi. Per i locali a segno due volte Ciappellano. Al termine, da parte di tutta la compagine biancorossa, la dedica della vittoria a Pizzorno e alla sua famiglia.

Sul piano meramente agonistico spicca la terza vittoria del Sassello che, nell’anticipo di sabato, ha espugnato per 2 a 0 il terreno di Calizzano. Un successo maturato negli ultimi scampoli di partita; quando ormai il match sembrava incanalato verso il pari a reti inviolate, la formazione di mister Alessio Giacchino ha colpito con Rebagliati su rigore e con Sala.

In seconda posizione c’è il Mallare, che ha impattato 1 a 1 tra le mura amiche contro la Vadese. Tutto nel secondo tempo: ospiti in vantaggio con Quaglia, appena entrato; pareggio dei rossoblù condotti da Roberto Cerruti con Vallone dal dischetto. Per i granata, dopo la prima sconfitta e la prima vittoria, ecco il primo “X” della loro storia.

Seconda partita e seconda vittoria per la Nolese. L’undici guidato da Gerry Magalino ha prevalso per 3 a 2 in trasferta sul Priamar. Un gol di Nosakhare alla mezz’ora ha permesso ai savonesi di andare al riposo in vantaggio; nella ripresa i biancorossi hanno pareggiato con Xhuri. Murrizi ha riportato in vantaggio i rossoblù, ma nel finale di gara i nolesi hanno ribaltato il risultato con le reti di Saturni e Acunzo su rigore.

Anche il Millesimo ha fatto due su due: davanti al pubblico amico, i giallorossi hanno battuto per 2 a 1 il Dego. La formazione allenata da Edy Amendola è riuscita a sbloccare il risultato a metà ripresa con un penalty trasformato da Ciravegna; i biancoblù hanno pareggiato con Luongo, ma ci ha pensato Peirone a siglare il gol vittoria per i padroni di casa.

Primo pareggio stagionale per Rocchettese e Cengio, che si sono affrontate al Bonifacino, dov’è finita 2 a 2. Sul finire del primo tempo i rossoblù sono passati a condurre con una rete di Vigliero; nel secondo tempo i granata hanno capovolto le sorti dell’incontro con le segnature di Chinazzo e Bajrami, ma Carta dal dischetto ha ristabilito la parità, evitando la sconfitta alla squadra di mister Leandro Pansera.

Era fermo per riposo il Murialdo.