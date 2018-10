Murialdo. La partita tra Murialdo e Millesimo è costata la squalifica a tre calciatori ed un dirigente.

Nicolò Roveta (Millesimo) è stato squalificato per tre giornate in quanto “espulso per doppia ammonizione insultava l’avversario sia in campo che da fuori. Continuava negli insulti anche contro la squadra avversaria ed i suoi componenti”.

Anche Maurizio Franco (Murialdo) dovrà saltare tre partite, perché “a gioco fermo, mentre un giocatore avversario che era stato espulso usciva dal terreno di gioco, lo colpiva violentemente con un calcio alla caviglia”.

Andrea Protelli (Millesimo) è stato squalificato fino al 18 ottobre.

Luciano Piccardo, dirigente del Murialdo, è stato inibito fino al 30 novembre perché “a fine gara insultava pesantemente e ripetutamente l’arbitro. Entrava poi indebitamente nello spogliatoio del direttore di gara con fare minaccioso e doveva essere allontanato forzatamente da giocatore della propria squadra”.

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

3 reti: Buscaglia (Calizzano), Carta (Rocchettese), Vallone (Mallare)

2 reti: Rebagliati (Sassello)

1 rete: Hublina, Giberti, De Alberti (Olimpia Carcarese), Carle, Nichiforel, Mancinelli, Pregliasco (Murialdo), Ormenisan (Santa Cecilia), Nosakhare, Porsenna (Nolese), C. Mozzone, Rodino (Dego), Colombi (Priamar Liguria), Arrais, Porro (Sassello), Lupino, Tona, Giannone, Mandaliti, Grabinski (Vadese), Guastamacchia (Rocchettese), Ferri, Raimondo, Ciravegna (Millesimo), Pistone (Mallare), Camusso, Gomez (Cengio)