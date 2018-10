Savona. Sono tre i calciatori del girone A di Seconda Categoria fermati dal giudice sportivo.

Luigi De Mare (Atletico Argentina) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso perché “a gioco fermo colpiva con un pugno al volto un avversario che necessitava di cure immediate; successivamente il giocatore colpito riprendeva normalmente il gioco”.

Andrea Muratore e Andrea Pippia (Atletico Argentina) dovranno saltare il prossimo incontro.

La classifica marcatori dopo 2 giornate:

4 reti: Filardo (Riva Ligure)

3 reti: Zirano (Villanovese)

2 reti: Ba (Legino “B”), Capozucca (Virtus Sanremo), Franzone (Argentina), R. Iannolo (San Bartolomeo), Di Donato, Torres Forgione (Carlin’s Boys)

1 rete: M. Amoretti, Lucà (Riva Ligure), Cariello, Vecchiotti, De Mare (Argentina), Griseri, Belviso (San Bartolomeo), Canciani, Kryemadhi, Cela, Frione (Borgio Verezzi), Pulaj, Spinelli, M. Purita (AC Andora), Buldo, Campagnani (Carlin’s Boys), Saidiqi, Basso (Virtus Sanremo), Oliva (Villanovese), Surace (Taggia), Santanelli, Ghirardo (San Filippo Neri)