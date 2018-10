Andora. Tre partite giocate, due rinviate. In una giornata nella quale era ferma per riposo la Villanovese, il maltempo ha impedito la disputa dell’incontro tra San Filippo Neri e Borgio Verezzi e di quello tra Legino “B” e Virtus Sanremo.

Pertanto una sola compagine della provincia di Savona è scesa in campo: l’Andora. I biancoblù hanno conquistato la seconda vittoria, battendo in trasferta per 4 a 2 il Riva Ligure. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Scalmato; replica dei padroni di casa ad opera di Lucà. Nella ripresa la formazione di mister Francesco Bogliolo dilaga con le segnature di Pulaj, Proglio ed ancora Pulaj. Poi, la seconda rete del Riva con Amoretti dal dischetto.

L’Andora è a punteggio pieno con due partite giocate, così come la San Filippo che però ne ha disputata solamente una. Capolista del girone, con tre incontri vinti su tre disputati, è la Carlin’s Boys. I sanremesi hanno liquidato il Taggia “B” per 4 a 1 con le reti di Di Donato e Campagnani e la doppietta di Buldo; per gli ospiti temporaneo pareggio ad opera di Surace.

Appassionante la sfida tra San Bartolomeo e Atletico Argentina, terminata con il risultato di 3 a 4. Protagonista dell’incontro Labricciosa, che ha realizzato tre reti per i rossoneri, i quali hanno siglato il gol vittoria nel recupero con Siberie. Per i gialloblù a segno due volte Roberto Iannolo e una Allegretti.