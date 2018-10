Scontro moto-camion sulla A10, morto centauro: autostrada chiusa tra Spotorno e Finale

Finale Ligure. Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, poco prima del casello di Finale Ligure in direzione Francia. Secondo quanto appreso si è verificato, per cause ancora in via di accertamento, uno scontro tra una moto ed un camion, con il motociclista finito sotto il mezzo pesante.

Il sinistro autostradale è accaduto intorno alle 16 e 45. Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca di Spotorno e dell’automedica del 118. Stando alle prime informazioni, pare che il centauro sia deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nell’incidente.

Per consentire l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco è stato chiuso il tratto di A10 tra Spotorno e Finale Ligure: a seguito del sinistro si è formata una coda di 3 km, con grossi disagi per gli automobilisti e mezzi in transito. A peggiorare la situazione anche la presenza di un cantiere di lavori: proprio nel tratto ad una sola corsia sarebbe avvenuto l’impatto tra la moto e il camion, con il centauro finito sotto il mezzo pesante, una cisterna.

Ora solo con la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata il tratto sarà riaperto e il traffico potrà così defluire lentamente verso la normalità.

Restano ancora da appurare le cause dell’incidente mortale.

Sul luogo sta ancora operando la polizia stradale di Imperia Ovest, per i rilievi e gli acertamenti del caso: si provvederà al sequestro dei mezzi coinvolti.