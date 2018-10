Scontro con un’auto, feriti due ciclisti a Finale Ligure

Finale Ligure. E’ di due feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Finale Ligure, davanti all’ex stabilimento della Piaggio.

Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra due bici ed un’auto, per cause ancora in via di accertamento. A seguito dell’impatto con la vettura i due ciclisti sono caduti a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica del 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari i due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non hanno riportato gravi traumi nell’urto con la vettura e nella successiva caduta a terra, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul luogo del sinistro stradale ha operato la polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Lievi disagi alla viabilità sulla via Aurelia a seguito dell’incidente.