Savona. Incidente stradale questa mattina nel tratto finale della superstrada a Vado Ligure, in direzione Savona, quasi all’altezza del casello autostradale. Secondo quanto appreso, poco prima delle 11, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento.

Nello scontro tra i due mezzi ad avere la peggio è stata la conducente del motociclo, una ragazza, finita a terra dopo l’urto con la vettura.

di 8 Galleria fotografica Schianto sulla superstrada Savona-Vado









Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e dell’automedica del 118. La giovane ha riportato un brutto trauma cranico a seguito della caduta ed altre ferite sul resto del corpo: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è in gravi condizioni.

Sul luogo del sinistro sta ancora operando la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.