Savona, una chat su WhatsApp per scambiarsi consigli coi colleghi: nasce il gruppo “Help Avvocati”

Savona. Si chiama “Help avvocati” ed è un gruppo WhatsApp nato per consentire ai legali savonesi di scambiarsi informazioni utili, consigli lavorativi o fare richieste ai colleghi. L’iniziativa porta la firma di un avvocato del Foro di Savona, Andrea Corso, che ha ideato e fondato la chat.

“In poche settimane hanno già aderito circa duecento colleghi” racconta l’avvocato Corso che sul funzionamento del gruppo spiega: “E’ stato creato per un uso prettamente lavorativo/operativo a seconda delle necessità professionali di ognuno di noi. Esiste un regolamento da rispettare per evitare che qualcuno la utilizzi in modo inappropriato”.

Solo per fare alcuni esempi gli iscritti sono invitati ad evitare l’utilizzo di faccine, ringraziamenti e saluti vari per non riempire il gruppo con messaggi che potrebbero disturbare e indurre qualcuno a cancellarsi dal gruppo.

“Ciascuno sarà amministratore e potrà a sua volta inserire altri avvocati nella chat. Si possono fare domande e chiedere consigli e, una volta ottenuta l’informazione o individuato l’interlocutore, anche proseguire la conversazione in privato” conclude l’avvocato Corso.