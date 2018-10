Savona. Domenica 21 ottobre il Savona Rugby affronterà la prima trasferta stagionale, a Torino, contro il Cus Itinera, seconda squadra del club.

La compagine di punta milita infatti nel campionato di Serie A, nello stesso girone del Cus Genova; la squadra cadetta in questi casi è il mix prodotto da giovani in evidenza con elementi navigati e di esperienza che fanno crescere l’ambiente, squadra che può essere, a seconda degli anni, variamente temibile.

Un segnale importante viene dall’esordio della settimana scorsa con il Cus Pavia, nel quale i lombardi hanno prevalso in casa per 27 a 12; ricordiamo che lo scorso anno il Pavia aveva puntato a salire di categoria e si era giocato la promozione fino alla fine con Rho e Amatori Genova.

Quindi l’indicazione è di cautela; la trasferta dovrà essere affrontata con la massima concentrazione ed umiltà, senza dare nulla per scontato.

In casa Savona la vittoria al debutto in campionato con l’Union Riviera Imperia (36-27) ha fatto piacere ma ha dato anche molto lavoro durante la settimana. Finalmente la squadra ha testato le proprie capacità in ambiente competitivo, un vero test match; il risultato ha dato a coach Costantino un elenco di positività ma anche elementi di miglioramento che sono stati oggetto di azioni sul campo.

Nelle positività troviamo la determinazione ed un maggior gioco di squadra; da migliorare sicuramente la disciplina, troppi falli per fuori gioco di linea, ed il placcaggio uomo contro uomo.

Nella fase attuale diventa difficile esprimere qualsiasi pronostico. Sicuramente un gioco tattico e deciso come quello del secondo tempo con l’Union Riviera dovrebbe portare mete e risultato; ci aspettiamo che il Savona lo pratichi dal primo minuto.

Nel settore giovanile l’Under 18 quest’anno franchigia col nome di FTGI Rugby Ligues affronterà in casa l’altra franchigia, FTGI Embriaci, costituita da Province dell’Ovest e Cus Genova. Incontro tutto ligure, con precedenti favorevoli al ragazzi del Rugby Ligues; quest’anno, anche qui, occorrerà qualche incontro in più per comprendere il valore delle squadre in campo.

Per la franchigia attiva nell’Under 16 incontro casalingo: la FTGI Rugby Ligues sarà opposta al Volvera. L’occasione è quindi importante per vedere se gli elementi positivi emersi nel finale dell’incontro con il Moncalieri saranno subito disponibili in questa partita.

Infine l’Under 14 affronterà al campo Branega di Genova Pra’ le Provincie dell’Ovest. Questa compagine ha tutte le carte in regola per disputare un ottimo campionato, visto il giusto mix di elementi nuovi con potenziale emersi dall’Under 12 e quelli di esperienza già presenti.