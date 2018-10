Savona Rugby, eccellente debutto per la franchigia nell’Under 16 e nell’Under 18

Savona. Quest’anno il Savona Rugby ha dovuto prendere per il settore giovanile alcune decisioni che sembrano incredibili per quanto realizzato negli scorsi anni nell’Under 16 e nell’Under 18.

Per due stagioni l’Under 18 ha corso per la vittoria nel Trofeo Clavarezza, terminando nel novero delle quattro migliori squadre del Nord-Ovest; oggi la squadra ha aderito alla Franchigia FTGI Rugby Ligues insieme ai pari età del Cogoleto, Recco e Spezia. Capitano gli anni dove la vocazione rugbystica risulta meno efficace di altri sport ma indubbiamente una simile franchigia indica un disagio, passeggero ma molesto: quattro società insieme per garantire due squadre, una formata prevalentemente da Recco e Spezia per il girone territoriale piemontese ed una seconda, con Savona e Cogoleto, nel girone ligure.

I risultati indicano la bontà del sacrificio, con due compagini competitive e vincenti.

Under 18

FTGI Rugby Ligues “B” – Union Riviera 29-27

Derby nell’Under 18 fra FTGI Rugby Ligues (nella foto) ed Union Riviera Imperia, giocato sempre alla Fontanassa prima dell’incontro di C1. In questo incontro c’è stato molto più equilibrio e la competizione ha avuto momenti di puro spettacolo. Buone indicazioni dal collettivo che, come è logico, deve trovare un’amalgama fra i giocatori. Risultato in dubbio fino alla fine e, onor del vero, nessuna delle due per quanto visto in campo avrebbe meritato la sconfitta.

Under 16

Monferrato – FTGI Rugby Ligues “B” 52-14

Esordio della FTGI Rugby Ligues con i favoriti del girone, ed in trasferta, condizioni dure per una squadra che deve giocare molto per creare in fretta gruppo e confidenza. La partenza è stata in salita mentre con lo scorrere del tempo è apparso il gioco, per arrivare all’ultimo quarto in netto crescendo. Buone le indicazioni scaturite, solida base per il lavoro negli allenamenti.

Sono scesi in campo Giusto, Valdo Scaletta, Fiocchi, Carella, Issa, Cena, De Astris, Nani, Scaletta, Giordano, Riccardo Visco, Aversa, La Forgia, Murgia, Allia, Giuliani, Gadaceta, Visco, Perletto, Macciò. Meta di Murgia e G. Scaletta, due trasformazioni di Issa.

Venerdì, dalle ore 17, le due squadre FTGI Rugby Ligues parteciperanno a Cogoleto al trofeo internazionale organizzato dalle Province dell’Ovest a cui prenderanno pate la squadra romena del Liceul Nicolae Rotaru e gli irlandesi del Rugby Suttonians.

Under 14

Savona – Cus Genova 7-48

Meta: Buscaino. Trasformazione Boraschi.

Savona – Cogoleto 37-12

Mete: Vannoni 2, Buscaino 2, Francioso, Ciorra, Rossi. Trasformazione Boraschi.

Primo incontro anche per l’Under 14, che ha in rosa molti ragazzi arrivati dall’Under 12. Proprio per questo negli incontri gli allenatori hanno effettuato molti cambi e molti scambi di ruolo per poter ottenere indicazioni in situazione competitiva. Nonostante gli esperimenti, gli incontri sono stati in progressione, partendo dalle difficoltà con un Cus Genova già rodato per arrivare al bel successo col Cogoleto.

Sono scesi in campo Avondoglio, Betolotto, Boraschi, Bruzzone, Buscaino, Ciorra, Devasini, Francioso, Galuppo, Gibellini, Inzaina, Rossi, Scaramozzino, Vannoni, Cocco, Marchetto, Zambrano.